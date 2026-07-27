Présentation de la Saison Culturelle Partagée Sallue multiculturelle Passais Villages

Informations pratiques

Passais Villages

Présentation de la Saison Culturelle Partagée

Sallue multiculturelle 15 rue de bretagne Passais Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24 21:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Venez découvrir les rendez-vous de la prochaine Saison Culturelle Partagée !

Au programme

– Présentation des spectacles par les partenaires et certains artistes de la programmation

– Spectacle de Clément de Clamard. Toute en dentelle et en élégance, Clémence de Clamard ne passe pas inaperçue. Quand sa silhouette élancée fend l’espace d’un pas altier, le silence se fait. Sous le bord de son chapeau à plumes, le regard est vif et le sourire facétieux.

Le spectacle se donne à vivre comme une discussion improvisée entre la maîtresse de cérémonie et les membres du public, dans une configuration qui est davantage celle d’un boudoir que d’une scène de théâtre. Avec tendresse et une verve jubilatoire, Clémence de Clamard amène le propos vers ces myriades de petites fragilités qui font la beauté d’une existence humaine. .

Sallue multiculturelle 15 rue de bretagne Passais Villages 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66 saisonculturellepartagee@gmail.com

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English : Présentation de la Saison Culturelle Partagée

L’événement Présentation de la Saison Culturelle Partagée Passais Villages a été mis à jour le 2026-07-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne