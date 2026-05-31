Visite guidée de La Table au diable, Allée couverte de la Table au Diable, Passais-Villages

Visite guidée de La Table au diable Dimanche 20 septembre, 11h00 Allée couverte de la Table au Diable Orne

Durée 30 min, prévoir chaussures de marche, RDV table au diable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Ça intrigue, ça fascine !

Prêts à remonter jusqu’aux origines de la présence humaine sur notre territoire ?

Suivez une guide de l’office de tourisme de Domfront-en-Poiraie et plongez au cœur de l’histoire mégalithique de la mystérieuse Table au Diable.

Au fil de cette courte visite commentée, découvrez l’une des allées couvertes les plus emblématiques du secteur, utilisées autrefois comme sépulture collective. Entre légendes locales, pratiques funéraires ancestrales et secrets de construction, laissez-vous surprendre par ce monument fascinant qui relie la terre des vivants à celle des anciens.

Où ? Site mégalithique de la Table au Diable

Pour qui ? Tous publics

Durée : 30 minutes

À prévoir : Chaussures adaptées aux chemins

Format : Visite courte et accessible

Allée couverte de la Table au Diable Les Plardières, 61350 Passais-Villages Passais-Villages 61350 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « tourisme@ot-domfront.com »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@signebocage.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.bagnolesdelorne.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 38 53 97 »}]

Ça intrigue, ça fascine !

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