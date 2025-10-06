Saison culturelle partagée karaoké live participatif Sallue multiculturelle Passais Villages

Saison culturelle partagée karaoké live participatif

Sallue multiculturelle 15 rue de bretagne Passais Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:30:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Soirée de clôture de la saison culturelle partagée avec une soirée karaoké live participatif

Eh oui ! Les beaux jours sont de retour, et c’est déjà la fin de saison.

Un belle occasion de retrouver les artistes du Préau pour une clôture

de saison haute en couleur… et en musique.

En juin, une 2nde soirée karaoké vous est proposée, ouverte à tou.te.s,

à travers les grands classiques de la chanson.

Chantez et donnez-vous sur les meilleurs tubes dans un concert live

participatif, avec les paroles sur grand écran, lors de cette soirée présentée

en format cabaret, avec batterie, guitare, piano et chant.

A 19h30 à la salle multiculturelle de Passais-la-Conception à Passais Villages

à partir de 8 ans durée 1h30

Pour s’inscrire au karaoke inscription à saisonculturellepartagee@gmail.com

Service de buvette/restauration (planches apéros) dés 19h30 réservation conseillée à la maison des associations au 02 33 38 56 66 .

Sallue multiculturelle 15 rue de bretagne Passais Villages 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66 saisonculturellepartagee@gmail.com

