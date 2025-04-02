Présentation de la salle de la Zunft, Maison du Pain d’Alsace, Bindernheim

Informations pratiques

Présentation de la salle de la Zunft Samedi 19 septembre, 13h00, 14h00, 15h00 Maison du Pain d’Alsace Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Présentation de la salle de la Zunft

Poussez les portes de la salle de la Zunft et découvrez un lieu emblématique de la Maison du Pain d’Alsace !

Accompagné de notre guide, plongez dans l’histoire de cette ancienne corporation de boulangers et découvrez le rôle qu’elle occupait autrefois dans la vie de la cité. À travers la salle et ses éléments historiques, cette présentation vous permettra de mieux comprendre l’organisation du métier de boulanger et l’importance des corporations au fil des siècles.

Une présentation courte et accessible, idéale pour découvrir un pan de l’histoire de la Maison du Pain d’Alsace et de Sélestat.

Samedi 19 septembre

Présentations à 13h, 14h et 15h

️ Entrée gratuite

Maison du Pain d’Alsace 7 rue du Sel, 67600 Sélestat Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 45 90 https://maisondupain.alsace/ La Maison du Pain d’Alsace, située au cœur de Sélestat, est un espace unique qui fait vivre l’histoire et les traditions boulangères de la région. On y découvre, à travers un musée interactif et un fournil en activité, tout le parcours du pain. Des visites guidées, ateliers et animations permettent aux petits comme aux grands de mettre la main à la pâte et de plonger dans l’univers du savoir-faire artisanal alsacien. Un lieu gourmand et convivial, idéal pour apprendre, déguster et partager. Des parkings sont situés aux alentours et le site est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap.

Présentation de la salle de la Zunft

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