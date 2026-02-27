Présentation de livre Des murmures aux éclats Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains
Présentation de livre Des murmures aux éclats
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
2026-03-14
Des murmures aux éclats, témoignages de femmes de Soule.
En présence de Caroline Herrera, écrivaine, et de participantes au projet. .
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
