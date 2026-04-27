Stage Hip-Hop Cambo-les-Bains
Stage Hip-Hop Cambo-les-Bains dimanche 3 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Stage Hip-Hop
6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Danse, énergie, passion !
Viens exprimer ton style !
Pour les 10 à 16 ans.
Apprends, progresse, amuse toi ! .
6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 16 27 77
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English :
L’événement Stage Hip-Hop Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cambo les Bains
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