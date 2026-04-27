Cambo-les-Bains

Stage Hip-Hop

6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Danse, énergie, passion !

Viens exprimer ton style !

Pour les 10 à 16 ans.

Apprends, progresse, amuse toi ! .

6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 16 27 77

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English :

L’événement Stage Hip-Hop Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cambo les Bains