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Stage Hip-Hop Cambo-les-Bains

Stage Hip-Hop Cambo-les-Bains

Stage Hip-Hop Cambo-les-Bains dimanche 3 mai 2026.

Adresse : 6 Square Albeniz

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Stage Hip-Hop

6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Danse, énergie, passion !
Viens exprimer ton style !
Pour les 10 à 16 ans.
Apprends, progresse, amuse toi !   .

6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 16 27 77 

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English :

L’événement Stage Hip-Hop Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cambo les Bains

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