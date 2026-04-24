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Tournoi de rugby mixtes enfants Cambo-les-Bains

Tournoi de rugby mixtes enfants Cambo-les-Bains

Tournoi de rugby mixtes enfants Cambo-les-Bains vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Stade de rugby

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Cambo-les-Bains

Tournoi de rugby mixtes enfants

Stade de rugby Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Sous l’égide du CD RUGBY 64, le club de CAMBO est heureux d’accueillir une partie de ce tournoi annuel si attendu du 1 MAI.
Sur notre site Michel Labéguerie, nous recevrons 7 clubs avec des équipes mixtes âgés de 5 à 12 ans et ce toute la journée.
Le but est que toutes et tous prennent du plaisir.
570 enfants sont attendus .
Alors n’hésitez pas .Venez les encourager.
Possibilité de se restaurer sur place.   .

Stade de rugby Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 43 39 82 

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English :

L’événement Tournoi de rugby mixtes enfants Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cambo les Bains

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