Tournoi de rugby mixtes enfants Cambo-les-Bains
Tournoi de rugby mixtes enfants Cambo-les-Bains vendredi 1 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Tournoi de rugby mixtes enfants
Stade de rugby Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Sous l’égide du CD RUGBY 64, le club de CAMBO est heureux d’accueillir une partie de ce tournoi annuel si attendu du 1 MAI.
Sur notre site Michel Labéguerie, nous recevrons 7 clubs avec des équipes mixtes âgés de 5 à 12 ans et ce toute la journée.
Le but est que toutes et tous prennent du plaisir.
570 enfants sont attendus .
Alors n’hésitez pas .Venez les encourager.
Possibilité de se restaurer sur place. .
Stade de rugby Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 43 39 82
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English :
L’événement Tournoi de rugby mixtes enfants Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cambo les Bains
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