Cambo-les-Bains

Tournoi de rugby mixtes enfants

Stade de rugby Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Sous l’égide du CD RUGBY 64, le club de CAMBO est heureux d’accueillir une partie de ce tournoi annuel si attendu du 1 MAI.

Sur notre site Michel Labéguerie, nous recevrons 7 clubs avec des équipes mixtes âgés de 5 à 12 ans et ce toute la journée.

Le but est que toutes et tous prennent du plaisir.

570 enfants sont attendus .

Alors n’hésitez pas .Venez les encourager.

Possibilité de se restaurer sur place. .

Stade de rugby Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 43 39 82

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English :

L’événement Tournoi de rugby mixtes enfants Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cambo les Bains