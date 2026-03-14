Visite guidée de Cambo-les-Bains, Histoire et Patrimoine

3 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Embarquez pour un voyage dans le temps à Cambo-les-Bains !

Notre guide Fabrice vous emmènera sur les traces du passé, de l’église Saint-Laurent aux berges de la Nive.

Anecdotes croustillantes, légendes locales et faits historiques vous seront dévoilés.

Vous découvrirez pourquoi Cambo était autrefois appelée Parroquia d’Assantza et vous en apprendrez davantage sur le célèbre joueur de pelote Chiquito de Cambo.

Une visite incontournable pour découvrir tous les secrets de cette ville !

—–

Durée 1h30.

Sur inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains.

(Départ garanti dès la 5ème personne) .

3 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de Cambo-les-Bains, Histoire et Patrimoine

L’événement Visite guidée de Cambo-les-Bains, Histoire et Patrimoine Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cambo les Bains