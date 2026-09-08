Présentation de l’ouvrage sur les communes de Bignoux et de Lavoux, Mairie de Bignoux, Bignoux

Informations pratiques

Présentation de l’ouvrage sur les communes de Bignoux et de Lavoux Vendredi 4 décembre, 17h30 Mairie de Bignoux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T17:30:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T17:30:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00

Réunion publique pour la sortie officielle de l’ouvrage sur les deux communes. Présentation en présence des représentants e la municipalité et des associations.

Date et horaires à confirmer

Mairie de Bignoux 1 rue de Bignolas 86800 Bignoux Bignoux 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Réunion publique pour la sortie officielle de l’ouvrage sur les deux communes. Présentation en présence des représentants e la municipalité et des associations.

©Collection privée – Auteur inconnu – Photo datée de 1924