Présentation de saison 26/27 de l’Espace des Arts Scène Nationale Maison du Terroir Genouilly mardi 16 juin 2026.

Genouilly

Présentation de saison 26/27 de l’Espace des Arts Scène Nationale

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Pour la deuxième fois présentation de la saison 26/27 de l’Espace des Arts à la Maison du Terroir.

Au cours de cette soirée, la programmation vous sera dévoilée en détails et en images par images par l’équipe des relations avec les publics de l’Espace des Arts Aude Girod, Maxime Oberon, Méa Scalabrini, PaulineTuauden.

Vous aurez la possibilité de déposer vos demandes de réservations le soir même.

Entrée libre. Il est prudent de réserver. .

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

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English : Présentation de saison 26/27 de l’Espace des Arts Scène Nationale

L’événement Présentation de saison 26/27 de l’Espace des Arts Scène Nationale Genouilly a été mis à jour le 2026-06-06 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II