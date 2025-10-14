Présentation de Saison 26/27 + Ferdinant Espace Culturel Saint-Clément à Craon Craon

Présentation de Saison 26/27 + Ferdinant Jeudi 18 juin 2026, 19h30 Espace Culturel Saint-Clément à Craon Mayenne

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T19:30:00+01:00 – 2026-06-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-06-18T19:30:00+01:00 – 2026-06-18T22:00:00+01:00

Une saison se termine, une autre se prépare… Jeudi 18 juin 2026, nous vous dévoilons la programmation de la saison 2026-2027 autour d’une soirée musicale accompagnée par le groupe Ferdinant.

La saison 25-26 touche à peine à sa fin que l’on se projette déjà vers 26-27 avec des idées plein la tête et de nouveaux spectacles plein la besace.

Venez les découvrir en avant-première, en sons et en images lors de notre traditionnelle soirée de présentation de saison.

Comme d’habitude, la soirée s’articulera autour de plusieurs temps forts :

→ Présentation de la Saison par la programmatrice et l’équipe du Pôle Culture du Pays de Craon.

→ Moment convivial d’échanges autour d’un verre et d’un morceau à grignoter.

→ Et enfin, un concert avec le groupe mayennais Ferdinant, accompagné par les élèves de la classe « Musiques actuelles » de l’EEA.

Une soirée à ne pas manquer pour fêter ensemble la fin d’une belle saison… et commencer à se projeter vers la prochaine !

Échappés des anciens Rotters Damn, groupe phare du Sud-Mayenne aux 150 concerts et un album à leur actif, le duo Ferdinant brûle d’un feu ardent et contagieux.

La plume alerte et sensible sondant la sphère sociétale comme celle de l’intime, ces dignes héritiers de Noir Désir ou Feu! Chatterton disent non au cynisme et à l’individualisme ambiant.

Portées par le puissant vibrato de Timothée et les arrangements percutants de Corentin, leurs prestations en concert sont à la hauteur de leur album, vibrant et intense !

Pour ce concert Inédit, la classe « Musiques actuelles » de l’EEA accompagnera les artistes sur scène. Après plusieurs mois de préparation, de rencontres, d’échanges et d’ateliers avec les artistes, ils nous présenteront le fruit de leur travail, l’aboutissement d’une belle expérience artistique, lors de cet événement exceptionnel à ne pas manquer.

Espace Culturel Saint-Clément à Craon craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire

Thomas Dilis