Présentation des métiers sanitaires et sociaux dans la fonction publique territoriale, CIG Petite Couronne, Pantin

Présentation des métiers sanitaires et sociaux dans la fonction publique territoriale Mardi 10 mars, 09h30 CIG Petite Couronne Seine-Saint-Denis

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T09:30:00+01:00 – 2026-03-10T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T09:30:00+01:00 – 2026-03-10T11:00:00+01:00

Découvrez la richesse et la diversité des métiers du sanitaire et social au sein de la fonction publique territoriale. Cette présentation vous propose un panorama des carrières possibles, des structures d’exercice et des différentes voies d’accès pour s’engager au coeur du service public local.

Dans le domaine sanitaire, les collectivités territoriales recrutent sur de nombreux métiers tels qu’infirmier, aide-soignant, aide à domicile ou puériculteur. Ces quelques exemples illustrent la diversité des profils intervenant en collectivités, en Protection Maternelle et Infantile (PMI), en EHPAD ou dans d’autres structures territoriales.

Le secteur social offre lui aussi de nombreuses opportunités, avec des fonctions telles qu’assistant de service social, éducateur spécialisé, travailleur social, conseiller d’action sociale, inspecteur de salubrité ou responsable de structures médico-sociales, et bien d’autres encore, au cœur de l’accompagnement des publics.

CIG Petite Couronne 1 rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France

Une présentation des métiers et carrières du sanitaire et social dans la fonction publique territoriale.