Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier Médiathèque Chamberet
Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier Médiathèque Chamberet samedi 18 avril 2026.
Chamberet
Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier
Médiathèque 3 place de la Mairie Chamberet Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:30:00
fin : 2026-04-18 18:30:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association Découverte et Patrimoine organise à la médiathèque de Chamberet, une présentation du livre Histoire de Treignac .
Médiathèque 3 place de la Mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 20 27
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English : Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier
L’événement Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier Chamberet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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