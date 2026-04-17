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Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier Médiathèque Chamberet

Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier Médiathèque Chamberet

Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier Médiathèque Chamberet samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 3 place de la Mairie

Ville : 19370 Chamberet

Département : Corrèze

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Chamberet

Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier

Médiathèque 3 place de la Mairie Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:30:00
fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :
2026-04-18

L’association Découverte et Patrimoine organise à la médiathèque de Chamberet, une présentation du livre Histoire de Treignac   .

Médiathèque 3 place de la Mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 20 27 

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English : Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier

L’événement Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier Chamberet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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