Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier Médiathèque Chamberet

Chamberet

Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier

Médiathèque 3 place de la Mairie Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:30:00

fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association Découverte et Patrimoine organise à la médiathèque de Chamberet, une présentation du livre Histoire de Treignac .

Médiathèque 3 place de la Mairie Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 24 20 27

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English : Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier

L’événement Présentation des ouvrages Histoire de Treignac de Jean Vinatier Chamberet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze