Présentation des travaux du moulin de Nid d’Oie, Moulin de Nid d’Oie // EPTB Sèvre Nantaise, Clisson

Informations pratiques

Présentation des travaux du moulin de Nid d’Oie Samedi 19 septembre, 15h00 Moulin de Nid d’Oie // EPTB Sèvre Nantaise Loire-Atlantique

groupes limités à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le moulin, situé en bord de Sèvre Nantaise, accueille depuis 2015 les locaux du syndicat de rivière de la Sèvre Nantaise (EPTB Sèvre Nantaise). Depuis 2021, chaque été, il fait l’objet de chantiers de restauration solidaires organisés avec l’association jeunesse de Clisson Animaje. Les chantiers prennent fin cette année en 2026 et les jeunes souhaitent montrer aux public l’ensemble de leur travail. Ils proposeront des visites guidées de leurs différents chantiers à partie de 15h (lavoir et buanderie de Cuchaud, ferme de Clisson et moulin de Nid d’Oie). Le moulin ouvrira les portes de son sous-sol pour admirer les travaux faits par les jeunes et les derniers vestiges de l’ancienne minoterie. Le personnel de l’EPTB sera aussi présent pour parler du moulin mais aussi des rivières et des missions de l’EPTB en faveur de la préservation des eaux et des milieux aquatiques.

L’accès à la manifestation est libre mais l’accès au sous-sol sera organisé par groupes de 10 personnes. Visites guidées par les jeunes uniquement. Si vous venez pour les journées du patrimoine et hors inauguration des travaux, il est préférable de réserver pour organiser une visite guidée spécifique : 02 51 80 09 51 ou par mail à aberthomier(a)sevre-nantaise.com

Adresse : Moulin de Nid d’Oie, 10 bis route de Nid d’Oie, 44190 Clisson.

Attention, à noter : pas de stationnement au pied du moulin, mais dans les rues attenantes.

Moulin de Nid d’Oie // EPTB Sèvre Nantaise 10 bis route de Nid d’Oie Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 80 09 51 https://www.sevre-nantaise.com/ [{« type »: « email », « value »: « aberthomier@sevre-nantaise.com »}] Le moulin de Nid d’Oie, situé à Clisson, au bord de la Sèvre Nantaise, était un ancien moulin puis une minoterie. Restauré en 2014, il accueille désormais le syndicat de rivière de la Sèvre Nantaise (EPTB) dont les missions de service public sont dédiées à la protection et la restauration des rivières, des milieux aquatiques et des patrimoines à l’échelle du bassin versant de la Sèvre Nantaise. Fermée en 1992, la minoterie a été vidée de ses machines mais il subsiste quelques vestiges témoignant des usages et techniques des industries hydrauliques. La visite des vestiges est nécessairement accompagnée d’un guide pour en faciliter l’interprétation. Elle est précédée d’une présentation de la rivière et des liens qui unissent le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. Le site est également ouvert à la visite dans le cadre du parcours à travers la ville de Clisson. Pas de visite libre. Réservation conseillée. Attention, pas de stationnement à proximité du moulin, mais dans les rues attenantes.

Le moulin, situé en bord de Sèvre Nantaise, accueille depuis 2015 les locaux du syndicat de rivière de la Sèvre Nantaise (EPTB Sèvre Nantaise). Depuis 2021, chaque été, il fait l’objet de chantiers à…

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