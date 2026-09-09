Présentation du chantier et ateliers autour de l’ensemble rural de la grange ovalaire, La Rivière, Saint-Éloy-les-Tuileries

Informations pratiques

Présentation du chantier et ateliers autour de l’ensemble rural de la grange ovalaire Samedi 19 septembre, 09h00, 13h00 La Rivière Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rendez-vous au lieu-dit « La Rivière » et découvrez, dans la cour de la grange ovalaire, le chantier de restauration des logis.

Assistez à des démonstrations de savoir-faire traditionnels et initiez-vous, lors d’ateliers, aux techniques mises en œuvre par l’entreprise Blanchon, spécialisée dans la restauration du patrimoine et des monuments historiques.

Maçonnerie, taille de pierre, charpente, couverture… partez à la rencontre d’artisans passionnés qui vous feront découvrir leurs métiers, leurs gestes et leur savoir-faire.

Rens. : 05 55 08 20 72

La Rivière La rivière, 19210 Saint-Éloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saint-yrieix.com Ce bâtiment agricole, issu des méthodes de construction du Moyen Âge, a la particularité de n’avoir été présent que sur un espace géographique très limité qui s’étend de Ladignac-le-Long à Pompadour et de La Roche l’Abeille à Lanouaille. La caractéristique de ce bâtiment est son unité architecturale : un mur qui dessine un ovale est surmonté d’une charpente en bois équarri recouverte de chaume. Cette grange est destinée à abriter le fourrage et le cheptel. Ce bâti rural fait partie des 20 rescapés du secteur.

Rendez-vous au lieu-dit « La Rivière » et découvrez dans la cour de la grange ovalaire le chantier de restauration des logis. Assistez à des démonstrations de savoir-faire traditionnels et lors aux à…

©OTI Pays de Saint-Yrieix