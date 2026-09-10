Visites libres et guidées de l’église romane de Saint-Eloy-les-Tuileries, Église Saint-Éloi, Saint-Éloy-les-Tuileries

Informations pratiques

Visites libres et guidées de l’église romane de Saint-Eloy-les-Tuileries 19 et 20 septembre Église Saint-Éloi Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres :

Samedi 19 septembre, de 14h à 17h.

Dimanche 20 septembre, de 14h à 17h.

Le dimanche, des visites guidées sont également proposées à 14h15, 15h15 et 16h15.

Découvrez l’église de Saint-Éloy-les-Tuileries, édifiée entre les XIe et XIIIe siècles, à travers son histoire, son saint patron, ses vitraux, sa statuaire et sa Vierge à l’Enfant.

Église Saint-Éloi 19210 Saint-Eloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Visitez cette église des XIe et XIIe siècles (chapelle latérale du XVIIe s., vitraux contemporains de Damien Deroubaix…).

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