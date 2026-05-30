Présentation du don exceptionnel de l’association « Les amis d’Olive Tamari « , Musée d’art et médiathèque centrale, Toulon

Informations pratiques

Présentation du don exceptionnel de l’association « Les amis d’Olive Tamari » 19 et 20 septembre Musée d’art et médiathèque centrale Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bibliothèque du Musée d’Art

Ouverture samedi et dimanche de 12h à 18h

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Présentation du don exceptionnel de l’association « Les amis d’Olive Tamari

Découvrez le tableau d’Olive Tamari « l’Exode » dans la Salle des chercheurs. Huile sur toile : format 0,97×1,46m, peint vers 1940-1941. Peintre, graveur, illustrateur, Olive Tamari a notamment été directeur de l’école des Beaux-Arts de Toulon.

Musée d’art et médiathèque centrale 113 Boulevard Marechal Leclerc, 83000 Toulon, France Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483954420 https://museum.var.fr/ws/home/app/collection/expo Collection allant du XVe au début du XXe siècle, et plus précisément spécialisée en Art provençal. Une grande partie de la collection est constituée par les paysagistes provençaux des années 1850, les Fauves de Provence et les symbolistes. Initié en 1978, un département d’art contemporain dont le fonds est riche de plus d’un millier d’œuvres, comprend des ensembles représentatifs de différents grands mouvements, à l’image de l’Art Conceptuel américain, du nouveau réalisme, du Minimalisme, de Support-surface, ou d’autres courants. Importante collection de photographies.

Bibliothèque du Musée d’Art

©ville de toulon