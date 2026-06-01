Petite-Rosselle

Présentation du livre La Mine par son auteur

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Présentation du livre La Mine avec son auteur Marc Maillot. Un livre unique autour du travail des mineurs, qui prend la forme d’un grand récit. Au Musée Les Mineurs de Petite-Rosselle, la discussion se déroulera exceptionnellement dans la salle des pendus.Tout public

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Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

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English :

Presentation of the book La Mine with its author Marc Maillot. A unique book about the work of miners, in the form of a grand narrative. At the Musée Les Mineurs de Petite-Rosselle, the discussion will exceptionally take place in the room of the hanged men.

L’événement Présentation du livre La Mine par son auteur Petite-Rosselle a été mis à jour le 2026-06-02 par FORBACH TOURISME