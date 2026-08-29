Informations pratiques

Ottrott

Présentation du métier de savonnière

20 rue du Général de Gaulle Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-19 15:00:00

fin : 2026-10-27 16:00:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

Découvrez la technique de la saponification à froid du choix rigoureux des ingrédients au contrôle du savon fini, en passant par le matériel de fabrication et la réaction chimique.

Découvrez les coulisses de la fabrication artisanale du savon et initiez-vous à la technique de la saponification à froid. De la sélection rigoureuse des matières premières au contrôle du savon fini, découvrez les différentes étapes de fabrication, le matériel utilisé et les précautions indispensables. Vous comprendrez également la réaction chimique qui transforme les huiles et les beurres en savon, ainsi que les particularités de cette méthode qui permet de préserver au mieux les propriétés des ingrédients. .

20 rue du Général de Gaulle Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 7 87 09 00 73 contact@bulles2savon.fr

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English :

Discover the cold-process soapmaking technique: from the careful selection of ingredients to the inspection of the finished soap, including the equipment used and the chemical reaction.

L’événement Présentation du métier de savonnière Ottrott a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile