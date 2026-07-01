Présentation du projet de restauration du moulin de la Grée de Quénelet, Moulin de la Grée de Quénelet – Pluherlin, Pluherlin

Informations pratiques

Présentation du projet de restauration du moulin de la Grée de Quénelet Dimanche 20 septembre, 10h00 Moulin de la Grée de Quénelet – Pluherlin Morbihan

Gratuit, accès par le GR 38. Non accessible aux PMR. Stationnement le long de la D 777a. Prévoir des chaussures adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La restauration d’un patrimoine culturel grâce aux techniques anciennes, dans le respect d’un site naturel remarquable.

Venez découvrir le moulin de la Grée de Quénelet et le projet de restauration porté par l’Association des Amis du Moulin de la Grée.

Les bénévoles de l’association seront heureux de vous accueillir, de vous faire découvrir l’histoire du moulin et de vous présenter les différentes étapes de ce chantier de restauration.

Moulin de la Grée de Quénelet – Pluherlin Moulin de la Grée de Quénelet 56220 Pluherlin Pluherlin 56220 Morbihan Bretagne Moulin à vent ruiné de Quénelet, au cœur des Grées

Aujourd’hui en ruine, cet ancien moulin à vent est implanté dans un environnement d’exception : un site classé, situé en zone de Conservation Spéciale Natura 2000 et au cœur d’un Espace Naturel Sensible du Département du Morbihan.

Avec le soutien de la commune de Pluherlin et du Département du Morbihan, l’Association des Amis du Moulin de la Grée mène un projet ambitieux de restauration de ce patrimoine remarquable, dans le respect du site naturel qui l’accueille.

Parmi ses objectifs, l’association souhaite faire revivre et transmettre les savoir-faire anciens en proposant des chantiers collectifs et participatifs ouverts à toutes les personnes désireuses de s’impliquer bénévolement. Accès à partir du GR 38 – Non accessible aux PMR – Stationnement le long de la D 777a

La restauration d’un patrimoine culturel grâce aux techniques anciennes, dans le respect d’un site naturel remarquable.

© SMGBO-JM