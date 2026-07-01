Présentation du retable de la Cène et de sa restauration, Eglise de Saint Julien le Pauvre, Bernay-Neuvy-en-Champagne

Informations pratiques

Présentation du retable de la Cène et de sa restauration Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Eglise de Saint Julien le Pauvre Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Présentation du retable de la Cène et de sa restauration par Valérie Thuleau, en charge du projet.

Eglise de Saint Julien le Pauvre Saint Julien le Pauvre 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne Bernay-Neuvy-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire Eglise romane XIIe-XVIe siècle. Bas reliefs et statues en terre cuite du Maine (XVIe siècle)

Présentation du retable de la Cène et de sa restauration par Valérie Thuleau, en charge du projet.

© Amis de l’Eglise de Saint Julien le Pauvre