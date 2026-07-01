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AGENDA · Bernay-Neuvy-en-Champagne

Visite libre de l’église de Saint Julien le Pauvre (72), Eglise de Saint Julien le Pauvre, Bernay-Neuvy-en-Champagne

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Saint Julien le Pauvre · Bernay-Neuvy-en-Champagne

Visite libre de l’église de Saint Julien le Pauvre (72), Eglise de Saint Julien le Pauvre, Bernay-Neuvy-en-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Saint Julien le Pauvre
Adresse
Saint Julien le Pauvre 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne
Ville
72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne
Département
Sarthe

Visite libre de l’église de Saint Julien le Pauvre (72) 19 et 20 septembre Eglise de Saint Julien le Pauvre Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre ou commentée de l’église et de ses trois retables récemment restaurés. (Guides de visite et présence de l’association des Amis de l’église).

Eglise de Saint Julien le Pauvre Saint Julien le Pauvre 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne Bernay-Neuvy-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire Eglise romane XIIe-XVIe siècle. Bas reliefs et statues en terre cuite du Maine (XVIe siècle)
Visite libre ou commentée de l’église et de ses trois retables récemment restaurés. (Guides de visite et présence de l’association des Amis de l’église).

© Amis de l’église de Saint Julien le Pauvre