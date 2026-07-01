Visite libre de l’église de Saint Julien le Pauvre (72), Eglise de Saint Julien le Pauvre, Bernay-Neuvy-en-Champagne

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Saint Julien le Pauvre (72) 19 et 20 septembre Eglise de Saint Julien le Pauvre Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre ou commentée de l’église et de ses trois retables récemment restaurés. (Guides de visite et présence de l’association des Amis de l’église).

Eglise de Saint Julien le Pauvre Saint Julien le Pauvre 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne Bernay-Neuvy-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire Eglise romane XIIe-XVIe siècle. Bas reliefs et statues en terre cuite du Maine (XVIe siècle)

Visite libre ou commentée de l’église et de ses trois retables récemment restaurés. (Guides de visite et présence de l’association des Amis de l’église).

© Amis de l’église de Saint Julien le Pauvre