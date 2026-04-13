Présentation du rucher antique expérimental, Site archéologique du Vernay, Saint-Romain-de-Jalionas

Présentation du rucher antique expérimental Samedi 13 juin, 10h00, 14h00 Site archéologique du Vernay Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

En mai 2025, les bénévoles de l’association ont mis en place une expérimentation unique en France pour essayer de comprendre les techniques d’apiculture des gallo-romains. Venez rencontrer l’apiculteur qui encadre ce projet. Il vous expliquera ce qu’il appris de cette expérience qui débute.

Site archéologique du Vernay Rue de l’Eglise, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, France Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archeologie-srj.fr A l’écart du village actuel, en bordure d’un marais, la clairière du Vernai conserve les restes d’une vaste villa antique progressivement restaurée. Si les occupations plus anciennes sont encore mal connues, la première villa érigée en 40 avant J.-C. affiche déjà un modèle et des techniques importées du monde méditerranéen. Cet établissement se transformera dès le début de l’ère chrétienne en un véritable palais rural s’étendant sur 13 hectares. Après une phase de prospérité couvrant toute l’époque romaine, la villa disparaîtra au Ve siècle pour faire place à une autre exploitation associée à une chapelle à l’origine de l’église actuelle. La dernière occupation majeure date du XIIIe siècle. Le Dauphin fait alors édifier un château contre l’église pluriséculaire qu’il englobe. Cette fortification sera détruite à la fin de la guerre de cent ans en 1430 et ne sera jamais relevée. Depuis cette date, l’église est restée isolée au milieu de la clairière. Jamais remplacée, ce lieu de culte fera l’objet d’importants travaux de restructuration au XIXe siècle.

En mai 2025, les bénévoles de l’association ont mis en place une expérimentation unique en France pour essayer de comprendre les techniques d’apiculture des gallo-romains. Venez rencontrer qui ce Il…

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