Présentation du saxophone Bibliothèque La Barben

La Barben

Présentation du saxophone

Mercredi 6 mai 2026 de 9h45 à 10h45. Bibliothèque Bâtiment des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:45:00

fin : 2026-05-06 10:45:00

Date(s) :

2026-05-06

Viens découvrir le saxophone ! Thierry Perez du groupe Saxo Love t’expliquera tous les secrets de cet instrument qu’il affectionne particulièrement.Familles

Une présentation simple et accessible à tous, au coeur de la bibliothèque, dans le cadre des Arts en Scène. .

Bibliothèque Bâtiment des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89

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English :

Come and discover the saxophone ! Thierry, member of the group Saxo Love will reveal every secrets about this instrument.

L’événement Présentation du saxophone La Barben a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes