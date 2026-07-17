Présentation d’une maison de type colonial centenaire, Maison MOYA, Sainte-Rose

Informations pratiques

Présentation d’une maison de type colonial centenaire Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison MOYA Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-21T00:00:00+02:00

La maison a été bâtie pour le Docteur Naudillon, le premier médecin installé au nord de la Basse-Terre vers 1930. Elle a été entièrement restaurée, de 2018 à 2021.

Les rues à proximité sont étroites et disposent de peu de place pour stationner. Un grand parking facile d’accès est aménagé sur le port de Sainte-Rose, à 100m de la maison.

Les visiteurs sont accueillis dans la cour intérieure où ils pourrons consulter des ouvrages sur le patrimoine immobilier de la Guadeloupe, puis ils sont conduits à l’intrieur de la maison par groupe de 4 personnes maximum.

La réservation n’est pas obligatoire.

Maison MOYA Chemin de la Rivière Salée 97115 Sainte-Rose Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe 0690601576 https://maisonnaudillon.blogspot.com/ Découvrez cette maison de type colonial entièrement construite en bois, connue pour être la maison du docteur Naudillon, le premier médecin installé sur le nord de la Basse-Terre. Parkings sur le port à 100m.

La maison a été bâtie pour le Docteur Naudillon, le premier médecin installé au nord de la Basse-Terre vers 1930. Elle a été entièrement restaurée, de 2018 à 2021.

© Jean-Pierre MOYA