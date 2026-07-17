Visite guidée de la centrale hydroélectrique de la Rivière de l’Est, Centrale hydroélectrique de Rivière de l’Est, Sainte-Rose

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale hydroélectrique de la Rivière de l’Est Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30 Centrale hydroélectrique de Rivière de l’Est La Réunion

Gratuit sur réservation obligatoire, adultes et enfants de +12 ans (chaussures fermées + vêtements à manches longues obligatoire). Pièce d’identité obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter et découvrer tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF de Rivière de l’Est à La Réunion.

Centrale hydroélectrique de Rivière de l’Est 80 chemin de la marine, Sainte-Rose, La Réunion Sainte-Rose 97439 La Réunion La Réunion +262 693 93 22 30 http://www.reunion.edf.fr https://www.facebook.com/EDF.Reunion/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/591/events »}] Centrale hydroélectrique de Rivière de l’Est, production d’électricité d’origine hydraulique. Parking à proximité

Port de pêche de Sainte-Rose

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, venez visiter et découvrer tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF de Rivière de l’Est à La Réunion.

©EDF