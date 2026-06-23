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PRÉSENTATION ET ATELIER LES BIJOUX DANS L’ART Amélie-les-Bains-Palalda

PRÉSENTATION ET ATELIER LES BIJOUX DANS L’ART Amélie-les-Bains-Palalda jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
22 Avenue du Vallespir
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

PRÉSENTATION ET ATELIER LES BIJOUX DANS L’ART

22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Présentation et atelier Les bijoux dans l’art animés par Cynthia Fiorenzano-Roman
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22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 68 40 29 

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English :

Presentation and Workshop: “Jewelry in Art,” led by Cynthia Fiorenzano-Roman

L’événement PRÉSENTATION ET ATELIER LES BIJOUX DANS L’ART Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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