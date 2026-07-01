AGENDA · Caromb
Présentation rentrée littéraire, Médiathèque de Caromb, Caromb
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Caromb · Caromb
Informations pratiques
Présentation rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Caromb Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Présentation de la rentrée littéraire avec la librairie l’Astucieuse Renarde de Bédoin.
Médiathèque de Caromb place du chateau 84330 Caromb Caromb 84330 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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