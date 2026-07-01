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Présentation rentrée littéraire, Médiathèque de Caromb, Caromb

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Caromb · Caromb

Présentation rentrée littéraire, Médiathèque de Caromb, Caromb

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Caromb
Adresse
place du chateau 84330 Caromb
Ville
84330 Caromb
Département
Vaucluse

Présentation rentrée littéraire Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Caromb Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Présentation de la rentrée littéraire avec la librairie l’Astucieuse Renarde de Bédoin.

Médiathèque de Caromb place du chateau 84330 Caromb Caromb 84330 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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