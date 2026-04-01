Coudroy

Prévention de Secours Civiques de niveau 1

Coudroy Loiret

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:00:00

fin : 2026-04-28 17:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Prévention de Secours Civiques de niveau 1

Se former pour secourir. Formation prévention de secours civiques de niveau1 . De 9h à 17h. Ouverte à tous. Animée par la Protection Civile du Loiret et organisée par les délégués de la MSA. 35€/pers. Nombre de places limité. Renseignements et inscriptions avant le 20/04/2026 au 06 25 97 38 38 35 .

Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 97 38 38

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English :

Level 1 first-aid training

L’événement Prévention de Secours Civiques de niveau 1 Coudroy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD