Moules frites Coudroy
Moules frites Coudroy vendredi 24 avril 2026.
Coudroy
Moules frites
Coudroy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Moules frites
Moules/frites. Réservation: 02 18 12 74 54 .
Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 74 54
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English :
Fried mussels
L’événement Moules frites Coudroy a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GATINAIS SUD
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