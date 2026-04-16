Coudroy

Moules frites

Coudroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Moules frites

Moules/frites. Réservation: 02 18 12 74 54 .

Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 74 54

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English :

Fried mussels

L’événement Moules frites Coudroy a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GATINAIS SUD