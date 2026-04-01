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Randonnée pédestre Coudroy

Randonnée pédestre Coudroy

Randonnée pédestre Coudroy dimanche 19 avril 2026.

Ville : 45260 Coudroy

Département : Loiret

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Coudroy

Randonnée pédestre

Coudroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Randonnée pédestre
Promenade pédestre 5 et 10km. Quizz pour les enfants. Départ 9h devant la mairie. Verre de l’amitié offert suivi d’un repas champêtre (chacun apporte son panier repas). Tel. 06 24 75 41 74   .

Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 75 41 74 

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English :

Hiking

L’événement Randonnée pédestre Coudroy a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GATINAIS SUD

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