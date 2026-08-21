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PREVENTION DES CHUTES, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

mercredi 16 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe

PREVENTION DES CHUTES, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier du Moulin
Adresse
rue du westhoek grande-synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord

PREVENTION DES CHUTES Mercredi 16 septembre, 10h30 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

L’atelier de prévention des chutes, basé sur des séances d’Activité Physique Adaptée  a pour objectif de maintenir l’autonomie des participants et de réduire le risque de chute. Les séances proposent des exercices adaptés aux capacités de chacun, visant à améliorer l’équilibre, la force musculaire, la souplesse, la coordination et la marche. Elles permettent également de renforcer la confiance en soi dans les déplacements et de sensibiliser aux comportements favorisant la sécurité au quotidien. Dans une ambiance conviviale, les participants développent leurs capacités physiques tout en bénéficiant de conseils pratiques pour prévenir les chutes et préserver leur qualité de vie.

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ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE

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