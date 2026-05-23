Prévention noyades À partir de 6 ans Tagolsheim
Prévention noyades À partir de 6 ans Tagolsheim mercredi 1 juillet 2026.
Tagolsheim
Prévention noyades À partir de 6 ans
Route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Deux ateliers pour apprendre les bons comportements
sur la plage, à la piscine, les gestes qui sauvent
Les bons comportements sur la plage, à la piscine, les gestes qui sauvent…
Venez vous informer sur les bonnes attitudes
à adopter pour passer un été en toute sécurité au bord de l’eau.
Un atelier prévention (45 min) et un atelier premiers secours (45 min).
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte (présence dans l’établissement).
Animé par les maîtres-nageurs-sauveteurs et des moniteurs premiers secours
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Route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 51 77 lesrivesdelill@cc-sundgau.fr
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English :
Two workshops on proper behavior
at the beach and the pool, and life-saving techniques
L’événement Prévention noyades À partir de 6 ans Tagolsheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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