Prévention noyades À partir de 6 ans Tagolsheim mercredi 1 juillet 2026.

Tagolsheim

Prévention noyades À partir de 6 ans

Route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Deux ateliers pour apprendre les bons comportements

sur la plage, à la piscine, les gestes qui sauvent

Les bons comportements sur la plage, à la piscine, les gestes qui sauvent…

Venez vous informer sur les bonnes attitudes

à adopter pour passer un été en toute sécurité au bord de l’eau.

Un atelier prévention (45 min) et un atelier premiers secours (45 min).

Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte (présence dans l’établissement).

Animé par les maîtres-nageurs-sauveteurs et des moniteurs premiers secours

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Route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 51 77 lesrivesdelill@cc-sundgau.fr

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English :

Two workshops on proper behavior

at the beach and the pool, and life-saving techniques

L’événement Prévention noyades À partir de 6 ans Tagolsheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau