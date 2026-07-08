Informations pratiques

Pornic

Prévention routière La tournée d’été

Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22

La Tournée d’été animations de prévention routière par l’association Prévention Routière

Au programme

Cet été, venez tester vos connaissances et vos réflexes sur les stands de l’association Prévention Routière ! Dans le cadre de sa tournée nationale, l’association fait étape à Pornic pour proposer des animations ludiques et pédagogiques autour des principaux facteurs de risques routiers

Parcours alcool une immersion dans les effets de l’alcool sur l’équilibre, la perception et les réflexes, grâce à un parcours sur tapis équipé de lunettes simulant l’alcoolémie

Atelier doses-bar / doses-maison une démonstration instructive pour comprendre les écarts entre les doses servies chez soi et celles servies dans les bars

Ateliers BlazePods des exercices de sensibilisation aux dangers de l’inattention au volant

Conseils et prévention distribution de flyers d’information et d’éthylotests pour repartir avec les bons réflexes .

Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 16 37 60 e.lemoine@preventionroutiere.com

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English :

The Tournée d’été : Road Safety Awareness Activities Organized by the Prévention Routière Association%A0%A0

L’événement Prévention routière La tournée d’été Pornic a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic