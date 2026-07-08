Prévention routière La tournée d’été Pornic
mercredi 22 juillet 2026 · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Prévention routière La tournée d’été
Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
La Tournée d’été animations de prévention routière par l’association Prévention Routière
Au programme
Cet été, venez tester vos connaissances et vos réflexes sur les stands de l’association Prévention Routière ! Dans le cadre de sa tournée nationale, l’association fait étape à Pornic pour proposer des animations ludiques et pédagogiques autour des principaux facteurs de risques routiers
Parcours alcool une immersion dans les effets de l’alcool sur l’équilibre, la perception et les réflexes, grâce à un parcours sur tapis équipé de lunettes simulant l’alcoolémie
Atelier doses-bar / doses-maison une démonstration instructive pour comprendre les écarts entre les doses servies chez soi et celles servies dans les bars
Ateliers BlazePods des exercices de sensibilisation aux dangers de l’inattention au volant
Conseils et prévention distribution de flyers d’information et d’éthylotests pour repartir avec les bons réflexes .
Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 16 37 60 e.lemoine@preventionroutiere.com
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English :
The Tournée d’été : Road Safety Awareness Activities Organized by the Prévention Routière Association%A0%A0
L’événement Prévention routière La tournée d’été Pornic a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic
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