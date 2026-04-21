Printemps à la ferme Atelier autour des plantes comestibles L’Entre Deux Fournées Querrien

Querrien

Printemps à la ferme Atelier autour des plantes comestibles

L’Entre Deux Fournées Chemin des Landes Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

le couple de paysans boulangers, Cécile et Thierry Hermeline, ouvre ses portes !

Cécile Hermeline partage ses savoirs autour d’un atelier de reconnaissance des plantes comestibles, plantes sauvages et aromatiques. Le jardin et les talus environnants seront son terrain de jeu. Elle abordera l’intérêt culinaire des plantes. La découverte se poursuivra par une dégustation un pesto à base d’herbes, de grande berce et de coriandre, avant de déguster la brioche en goûter.

Réservation nécéssaire. .

L’Entre Deux Fournées Chemin des Landes Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 7 82 83 56 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Printemps à la ferme Atelier autour des plantes comestibles Querrien a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS