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Printemps à la ferme Atelier fabrication de pain au levain L’Entre Deux Fournées Querrien

Printemps à la ferme Atelier fabrication de pain au levain L’Entre Deux Fournées Querrien vendredi 1 mai 2026.

Lieu : L'Entre Deux Fournées

Adresse : Chemin des Landes

Ville : 29310 Querrien

Département : Finistère

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Querrien

Printemps à la ferme Atelier fabrication de pain au levain

L’Entre Deux Fournées Chemin des Landes Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

le couple de paysans boulangers, Cécile et Thierry Hermeline, ouvre ses portes !

Après avoir mis la main à la pâte et en attendant la cuisson du pain, les participants partageront le repas du midi, préparé par Cécile Hermeline.

Réservation nécéssaire.   .

L’Entre Deux Fournées Chemin des Landes Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 7 82 83 56 99 

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English :

L’événement Printemps à la ferme Atelier fabrication de pain au levain Querrien a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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