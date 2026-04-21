Printemps à la ferme Atelier fabrication de pain au levain L’Entre Deux Fournées Querrien
Printemps à la ferme Atelier fabrication de pain au levain L’Entre Deux Fournées Querrien vendredi 1 mai 2026.
Querrien
Printemps à la ferme Atelier fabrication de pain au levain
L’Entre Deux Fournées Chemin des Landes Querrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
le couple de paysans boulangers, Cécile et Thierry Hermeline, ouvre ses portes !
Après avoir mis la main à la pâte et en attendant la cuisson du pain, les participants partageront le repas du midi, préparé par Cécile Hermeline.
Réservation nécéssaire. .
L’Entre Deux Fournées Chemin des Landes Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 7 82 83 56 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Printemps à la ferme Atelier fabrication de pain au levain Querrien a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Querrien (Finistère)
- Balade des Roches du diable Querrien Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°26 Querrien Querrien Finistère 1 mai 2026
- Le circuit de la Clarté Querrien Finistère 1 mai 2026
- Circuit VTT n°27 Querrien Querrien Finistère 1 mai 2026
- Printemps à la ferme Atelier autour des plantes comestibles L’Entre Deux Fournées Querrien 3 mai 2026