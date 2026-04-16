Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque Biron
Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque Biron samedi 9 mai 2026.
Biron
Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque
Domaine de la Tuque Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Partez à la découverte du passé viticole de Biron et de son cépage emblématique du sud Dordogne et
du nord Lot et Garonne l’Abouriou.
Accord mets et vin.
Dégustation gratuite. .
Domaine de la Tuque Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 14 domainedelatuque@orange.fr
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English : Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque
L’événement Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque Biron a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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