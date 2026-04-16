Biron

Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque

Domaine de la Tuque Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Partez à la découverte du passé viticole de Biron et de son cépage emblématique du sud Dordogne et

du nord Lot et Garonne l’Abouriou.

Accord mets et vin.

Dégustation gratuite. .

Domaine de la Tuque Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 14 domainedelatuque@orange.fr

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English : Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque

L’événement Printemps à la ferme au Domaine de la Tuque Biron a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides