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Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol Ignol

Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol Ignol

Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol Ignol samedi 18 avril 2026.

Adresse : Les Sebeaux

Ville : 18350 Ignol

Département : Cher

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ignol

Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol

Les Sebeaux Ignol Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Visite de la ferme, tétées des chevreaux, animations et jeux en bois.
Restauration sur place   .

Les Sebeaux Ignol 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 52 62 61 70 

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English :

Visit the farm, feed the kids, enjoy the entertainment and play wooden games.

L’événement Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol Ignol a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Loire en Berry