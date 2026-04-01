Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol Ignol
Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol Ignol samedi 18 avril 2026.
Ignol
Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol
Les Sebeaux Ignol Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Visite de la ferme, tétées des chevreaux, animations et jeux en bois.
Restauration sur place .
Les Sebeaux Ignol 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 52 62 61 70
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English :
Visit the farm, feed the kids, enjoy the entertainment and play wooden games.
L’événement Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol Ignol a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Loire en Berry