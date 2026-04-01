Ignol

Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol

Les Sebeaux Ignol Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Visite de la ferme, tétées des chevreaux, animations et jeux en bois.

Restauration sur place .

Les Sebeaux Ignol 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 52 62 61 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the farm, feed the kids, enjoy the entertainment and play wooden games.

L’événement Printemps à la ferme La Chèvr’Ignol Ignol a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Loire en Berry