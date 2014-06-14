Quend

Printemps à la Ferme L’asinerie du Marquenterre

Monchaux-les-Quend Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

14/06 14h

Ferme de la Bonne Dame, Monchaux-les-Quend

80120 Quend

Balad’âne gourmande Randonnée à la ferme à deux pas de la mer 3,5 km de marche avec un âne et pour terminer, un savoureux goûter à la ferme. Profitez ensuite de votre fin d’après-midi pour découvrir les animaux de la ferme et toutes les animations ludiques et pédagogiques sur place.

17€/personne. Réservation obligatoire au +33 (0)6 21 26 02 94

14/06 14h

Ferme de la Bonne Dame, Monchaux-les-Quend

80120 Quend

Balad’âne gourmande Randonnée à la ferme à deux pas de la mer 3,5 km de marche avec un âne et pour terminer, un savoureux goûter à la ferme. Profitez ensuite de votre fin d’après-midi pour découvrir les animaux de la ferme et toutes les animations ludiques et pédagogiques sur place.

17€/personne. Réservation obligatoire au +33 (0)6 21 26 02 94 .

Monchaux-les-Quend Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 21 26 02 94

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English :

14/06 14h

Ferme de la Bonne Dame, Monchaux-les-Quend

80120 Quend

Balad?âne gourmande Farm hike just a stone’s throw from the sea. 3.5 km walk with a donkey, ending with a tasty farm snack. Then spend the afternoon discovering the farm animals and all the fun and educational activities on site.

17/person. Reservations required on +33 (0)6 21 26 02 94

L’événement Printemps à la Ferme L’asinerie du Marquenterre Quend a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre