Drucat

Printemps à la Ferme L’Escargotière du Marquenterre

27 rue du Thuret Drucat Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Tous les mercredis en juin

27 rue du Thuret, 80132 Drucat

NOUVEAU les mercredis à la ferme un rendez-vous pour les enfants de 6 à 12 ans Chaque mercredi, Camille propose à votre enfant de devenir tour à tour fermier, aventurier et même super-gardien de la nature !

Tous les mercredis en juin

27 rue du Thuret, 80132 Drucat

NOUVEAU les mercredis à la ferme un rendez-vous pour les enfants de 6 à 12 ans Chaque mercredi, Camille propose à votre enfant de devenir tour à tour fermier, aventurier et même super-gardien de la nature ! .

27 rue du Thuret Drucat 80132 Somme Hauts-de-France

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English :

Every Wednesday in June

27 rue du Thuret, 80132 Drucat

NEW: Wednesdays on the farm: a rendez-vous for children aged 6 to 12 Every Wednesday, Camille invites your child to become a farmer, an adventurer and even a super-guardian of nature!

L’événement Printemps à la Ferme L’Escargotière du Marquenterre Drucat a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre