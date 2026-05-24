Printemps à la Ferme L’Escargotière du Marquenterre Drucat
Printemps à la Ferme L’Escargotière du Marquenterre Drucat mercredi 3 juin 2026.
Drucat
Printemps à la Ferme L’Escargotière du Marquenterre
27 rue du Thuret Drucat Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Tous les mercredis en juin
27 rue du Thuret, 80132 Drucat
NOUVEAU les mercredis à la ferme un rendez-vous pour les enfants de 6 à 12 ans Chaque mercredi, Camille propose à votre enfant de devenir tour à tour fermier, aventurier et même super-gardien de la nature !
Tous les mercredis en juin
27 rue du Thuret, 80132 Drucat
NOUVEAU les mercredis à la ferme un rendez-vous pour les enfants de 6 à 12 ans Chaque mercredi, Camille propose à votre enfant de devenir tour à tour fermier, aventurier et même super-gardien de la nature ! .
27 rue du Thuret Drucat 80132 Somme Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Wednesday in June
27 rue du Thuret, 80132 Drucat
NEW: Wednesdays on the farm: a rendez-vous for children aged 6 to 12 Every Wednesday, Camille invites your child to become a farmer, an adventurer and even a super-guardian of nature!
L’événement Printemps à la Ferme L’Escargotière du Marquenterre Drucat a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre