Printemps Artistique du Pays conchois, 09 et 10.05.2026 Salle polyvalente (mairie) Portes

Portes

Printemps Artistique du Pays conchois, 09 et 10.05.2026

Salle polyvalente (mairie) Rue de la Garenne Portes Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Les 9 et 10 mai 2026, plongez au cœur de la création artistique à Portes (27190).

35 artistes réunis pour une exposition exceptionnelle de peintures et sculptures.

Une grande diversité de styles, d’univers et de techniques.

L’occasion unique de rencontrer les artistes et d’échanger avec eux.

Que vous soyez amateur d’art, curieux ou simplement en quête d’une belle sortie, laissez-vous inspirer par cet événement culturel incontournable du printemps !

À partager sans modération — Venez nombreux en famille ou entre amis !

Un événement à ne pas manquer !

De 10h à 18h

Entrée libre tous publics .

Salle polyvalente (mairie) Rue de la Garenne Portes 27190 Eure Normandie patrickfourmont@orange.fr

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English : Printemps Artistique du Pays conchois, 09 et 10.05.2026

L’événement Printemps Artistique du Pays conchois, 09 et 10.05.2026 Portes a été mis à jour le 2026-05-02 par OT du Pays de Conches