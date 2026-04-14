“Halte aux flammes”, Portes, Portes

“Halte aux flammes” Mardi 5 mai, 14h30 Portes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

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Balade de sensibilisation au risque incendie.