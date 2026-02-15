Printemps au Restaurant L’Auberge du Fronton Ustaritz

Printemps au Restaurant

L’Auberge du Fronton 26 Fronton du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-09

Du 9 au 15 mars, de nombreux restaurants du Sud Labourd participent à l’opération Printemps au Restaurant en proposant des menus à prix fixes.

Profitez de cette occasion pour découvrir ou redécouvrir l’Auberge du Fronton. .

L’Auberge du Fronton 26 Fronton du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 88 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps au Restaurant

L’événement Printemps au Restaurant Ustaritz a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Pays Basque