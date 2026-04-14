Printemps de l’orientation à l’UPEC, MIEE – Campus Mail des Mèche, Créteil

Printemps de l’orientation à l’UPEC 20 – 30 avril MIEE – Campus Mail des Mèche Val-de-Marne

réservation par mail ou téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

À l’occasion des vacances de printemps, le service d’orientation et d’insertion professionnelle de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) propose aux lycéens et étudiants, pendant deux semaines, des visites destinées à découvrir les différents campus de l’université.

Rencontrez nos étudiants ambassadeurs

Durant les deux semaines des vacances, lycéens et étudiants peuvent venir librement rencontrer nos ambassadeurs aux horaires habituels du centre de documentation (sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 10h à 17h).

Au programme :

Comprendre le fonctionnement des études supérieures

Conseils personnalisés pour construire et affiner son projet de formation

Discussions ouvertes sur la vie étudiante et le quotidien à l’université

Découvrez les campus de l’UPEC

En complément des temps d’échanges, des visites guidées des campus de Créteil sont proposées l’après-midi.

Dates : du lundi 20 au jeudi 30 avril

Horaires : départ chaque après midi avant 14h30

Réservation : par mail à ambassadeurs@u-pec.fr ou au 01 41 78 47 96 (ligne ouverte de 10h à 17h).

MIEE – Campus Mail des Mèche Rue Poëte et Sellier – 94000 Créteil Créteil 94000 Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:ambassadeurs@u-pec.fr »}]

du 20 avril 2026 au 30 avril 2026