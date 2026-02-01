Mercredi 11 mars, 13h00 Lycée Edouard Branly Créteil, 33 Rue du Petit Bois 94000 Le lycée polyvalent Édouard BRANLY de Créteil ouvre ses portes le mercredi 11 mars 2026 de 13h à 16h. Venez découvrir ses filières Générales, Technologiques et Professionnelles !