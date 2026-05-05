Visitez un foyer de jeunes travailleurs et rencontrez les partenaires Logement et Insertion, ALJT, Créteil

Visitez un foyer de jeunes travailleurs et rencontrez les partenaires Logement et Insertion Mardi 2 juin, 18h00 ALJT Val-de-Marne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Organisé par l’ensemble des CLLAJ du Val-de-Marne

ALJT 102 rue Juliette Savar, 94000 Créteil Créteil 94000 Mont-Mesly Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduiAplUk5B1Zblcrw4sNwWlOXoY6EJ_22gXh-ghSe7-NZDtw/viewform »}]

Un événement à destination des jeunes