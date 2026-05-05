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Visitez un foyer de jeunes travailleurs et rencontrez les partenaires Logement et Insertion, ALJT, Créteil

Visitez un foyer de jeunes travailleurs et rencontrez les partenaires Logement et Insertion, ALJT, Créteil

Visitez un foyer de jeunes travailleurs et rencontrez les partenaires Logement et Insertion, ALJT, Créteil mardi 2 juin 2026.

Lieu : ALJT

Adresse : 102 rue Juliette Savar, 94000 Créteil

Ville : 94000 Créteil

Département : Val-de-Marne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Visitez un foyer de jeunes travailleurs et rencontrez les partenaires Logement et Insertion Mardi 2 juin, 18h00 ALJT Val-de-Marne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Organisé par l’ensemble des CLLAJ du Val-de-Marne

ALJT 102 rue Juliette Savar, 94000 Créteil Créteil 94000 Mont-Mesly Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduiAplUk5B1Zblcrw4sNwWlOXoY6EJ_22gXh-ghSe7-NZDtw/viewform »}]
Un événement à destination des jeunes

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