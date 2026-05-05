Visitez un foyer de jeunes travailleurs et rencontrez les partenaires Logement et Insertion, ALJT, Créteil
Visitez un foyer de jeunes travailleurs et rencontrez les partenaires Logement et Insertion, ALJT, Créteil mardi 2 juin 2026.
Visitez un foyer de jeunes travailleurs et rencontrez les partenaires Logement et Insertion Mardi 2 juin, 18h00 ALJT Val-de-Marne
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00
Organisé par l’ensemble des CLLAJ du Val-de-Marne
ALJT 102 rue Juliette Savar, 94000 Créteil Créteil 94000 Mont-Mesly Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduiAplUk5B1Zblcrw4sNwWlOXoY6EJ_22gXh-ghSe7-NZDtw/viewform »}]
Un événement à destination des jeunes
À voir aussi à Créteil (Val-de-Marne)
- ICARE, Maison des Arts de Créteil, Créteil 20 mai 2026