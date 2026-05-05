PRINTEMPS DES CIMETIÈRES à MONTLUEL, Chapelle Saint-Barthélémy, Montluel
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES à MONTLUEL, Chapelle Saint-Barthélémy, Montluel samedi 9 mai 2026.
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES à MONTLUEL 9 et 10 mai Chapelle Saint-Barthélémy Ain
Sans réservation, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES à MONTLUEL
À la découverte de la chapelle Saint-Barthélémy et son cimetière
À l’occasion du Printemps des cimetières, plongez dans l’histoire et le patrimoine funéraire de Montluel à travers une commentée – ́ ́ .
Les sépultures de personnalités d’autrefois aujourd’hui effacées de la mémoire collective vous seront présentées.
Vous découvrirez leurs liens avec Montluel et, pour certaines d’entre elles, avec l’histoire !
Visite assurée par le et la ( ́ ́ ‘ ‘ ́ ‘ )
Chapelle Saint-Barthélémy Montée Saint-Barthélémy 01120 Montluel Montluel 01120 Montluel Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 25 78 54 »}, {« type »: « email », « value »: « lecostellan-ot@3cm.fr »}]
À la découverte de la chapelle Saint-Barthélémy et son cimetière visite printemps des cimetières
CHPM / SHAPA