Printemps des cimetières Visite guidée du cimetière allemand de Courrières Courrières
Printemps des cimetières Visite guidée du cimetière allemand de Courrières Courrières dimanche 10 mai 2026.
Courrières
Printemps des cimetières Visite guidée du cimetière allemand de Courrières
Rue des Fusillés Courrières Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Dans le cadre du Printemps des cimetières le Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous invite à découvrir certains de ses plus beaux sites de mémoire en France.
Explorer le cimetière militaire allemand de Courrières, créé en 1914 par les troupes allemandes. On y compte aujourd’hui 2 216 tombes individuelles de soldats allemands. Dès le début de la Première Guerre mondiale, la ville de Courrières abritait un hôpital militaire où de nombreux soldats gravement blessés sont morts. .
Rue des Fusillés Courrières 62710 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com
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English :
As part of Printemps des cimetières, the Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to discover some of its most beautiful sites of remembrance in France.
L’événement Printemps des cimetières Visite guidée du cimetière allemand de Courrières Courrières a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin