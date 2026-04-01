Courrières

Printemps des cimetières Visite guidée du cimetière allemand de Courrières

Rue des Fusillés Courrières Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cadre du Printemps des cimetières le Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous invite à découvrir certains de ses plus beaux sites de mémoire en France.

Explorer le cimetière militaire allemand de Courrières, créé en 1914 par les troupes allemandes. On y compte aujourd’hui 2 216 tombes individuelles de soldats allemands. Dès le début de la Première Guerre mondiale, la ville de Courrières abritait un hôpital militaire où de nombreux soldats gravement blessés sont morts. .

Rue des Fusillés Courrières 62710 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

As part of Printemps des cimetières, the Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to discover some of its most beautiful sites of remembrance in France.

L’événement Printemps des cimetières Visite guidée du cimetière allemand de Courrières Courrières a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin