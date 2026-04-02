Givenchy-en-Gohelle

Printemps des cimetières Visite guidée du Mémorial canadien

Route départementale 55 Chemin des canadiens Givenchy-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre du Printemps des cimetières le Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous invite à découvrir certains de ses plus beaux sites de mémoire en France.

Mémorial canadien inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en tant que Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest)

Suivez un guide canadien, qui vous racontera l’importance de ce lieu pour le Canada. Un lieu de mémoire pour cette jeune nation dont des milliers d’hommes ont perdu la vie ici même.

Cette crête de Vimy est une position stratégique lors de la Première Guerre mondiale, que les canadiens parviendront à reprendre lors de la Bataille d’Arras en avril 1917. .

Route départementale 55 Chemin des canadiens Givenchy-en-Gohelle 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

As part of Printemps des cimetières, the Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to discover some of its most beautiful sites of remembrance in France.

L’événement Printemps des cimetières Visite guidée du Mémorial canadien Givenchy-en-Gohelle a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin