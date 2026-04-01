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Printemps des Photographes 2026 Ancy-le-Libre

Printemps des Photographes 2026 Ancy-le-Libre samedi 18 avril 2026.

Adresse : Salle Michel Hancké

Ville : 89160 Ancy-le-Libre

Département : Yonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ancy-le-Libre

Printemps des Photographes 2026

Salle Michel Hancké Ancy-le-Libre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

Exposition du Printemps des photographes 2026 sur le thème Le langage de la pierre   .

Salle Michel Hancké Ancy-le-Libre 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrimoineancylibre@gmail.com

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English : Printemps des Photographes 2026

L’événement Printemps des Photographes 2026 Ancy-le-Libre a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois