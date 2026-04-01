Printemps des Photographes 2026 Ancy-le-Libre
Printemps des Photographes 2026 Ancy-le-Libre samedi 18 avril 2026.
Ancy-le-Libre
Printemps des Photographes 2026
Salle Michel Hancké Ancy-le-Libre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Exposition du Printemps des photographes 2026 sur le thème Le langage de la pierre .
Salle Michel Hancké Ancy-le-Libre 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrimoineancylibre@gmail.com
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English : Printemps des Photographes 2026
L’événement Printemps des Photographes 2026 Ancy-le-Libre a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois